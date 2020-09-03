также в разделеМир
Кипр блокирует санкции ЕС против РФ 14
Премьер РФ заявил о прогрессе в создании союзного государства с Беларусью 20
Лукашенко назвал отравление Навального фейком и обещает доказательства 32
Лукашенко сменил главу КГБ и госсекретаря Совбеза 20
В РФ отреагировали на заявление Германии об отравлении Навального «Новичком» 31
Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу 21
США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса под эгидой ВОЗ 23
Немецкие врачи нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок» 49
В Минске 1 сентября задержали 95 человек 16
Ученые: Климат Земли меняется по худшему сценарию 23
Лукашенко о странах Балтии: Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора 133
Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью 29
Лукашенко о смене власти: То, что произошло в Украине, будет цветочками 42
РФ высылает из Москвы трех словацких дипломатов 22
Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко 21
Латвия отменила визит Лукашенко в Ригу 17
Кремль: Использование силового резерва РФ в Беларуси не нуждается в согласии Совета Федерации 23
Лукашенко заговорил об изменениях в Конституцию и референдуме в Беларуси 57

Один из создателей отравляющего вещества класса «Новичок» Владимир Углев сообщил, что российского оппозиционного политика Алексея Навального могли отравить раствором А-242. Об этом он рассказал в интервью The Insider.

«Из «Новичков» это может быть раствор твердого аналога А-234, а именно, твёрдого А-242, плюс добавка какого-то более быстродействующего вещества, скрывающего симптомы. А-242 по своим токсикологическим свойствам 100% аналог А-234, но так как в нормальных условиях это твердое вещество с температурой плавления около 96 градусов, то сам по себе он практически безопасен», - сказал Углев.

Он предполагает, что яд могли нанести на нижнее белье Навального.

«Мне почему-то кажется, что Алексею его («Новичок» – ред.) нанесли на нижнее бельё. Если кто-то потрогал это пятно, то мог бы тоже получить какое-то поражение. Кричал же некто из полиции, что можно получить поражение от Навального», - добавил Углев.

По его словам, между соприкосновением с «Новичком» и его активным действием проходит несколько часов.

«Если это кожно-резорбтивное поражение, то несколько часов. Но опять все зависит от дозы поступившего отравляющего вещества, которая в свою очередь зависит от величины площади соприкосновения заражённой ткани с кожей», - отметил Углев.

По его словам, между соприкосновением с «Новичком» и его активным действием проходит несколько часов.

«Если это кожно-резорбтивное поражение, то несколько часов. Но опять все зависит от дозы поступившего отравляющего вещества, которая в свою очередь зависит от величины площади соприкосновения заражённой ткани с кожей», - отметил Углев.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги