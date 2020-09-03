Один из создателей отравляющего вещества класса «Новичок» Владимир Углев сообщил, что российского оппозиционного политика Алексея Навального могли отравить раствором А-242. Об этом он рассказал в интервью The Insider.

«Из «Новичков» это может быть раствор твердого аналога А-234, а именно, твёрдого А-242, плюс добавка какого-то более быстродействующего вещества, скрывающего симптомы. А-242 по своим токсикологическим свойствам 100% аналог А-234, но так как в нормальных условиях это твердое вещество с температурой плавления около 96 градусов, то сам по себе он практически безопасен», - сказал Углев.

Он предполагает, что яд могли нанести на нижнее белье Навального.

«Мне почему-то кажется, что Алексею его («Новичок» – ред.) нанесли на нижнее бельё. Если кто-то потрогал это пятно, то мог бы тоже получить какое-то поражение. Кричал же некто из полиции, что можно получить поражение от Навального», - добавил Углев.

По его словам, между соприкосновением с «Новичком» и его активным действием проходит несколько часов.

«Если это кожно-резорбтивное поражение, то несколько часов. Но опять все зависит от дозы поступившего отравляющего вещества, которая в свою очередь зависит от величины площади соприкосновения заражённой ткани с кожей», - отметил Углев.

По его словам, между соприкосновением с «Новичком» и его активным действием проходит несколько часов.

«Если это кожно-резорбтивное поражение, то несколько часов. Но опять все зависит от дозы поступившего отравляющего вещества, которая в свою очередь зависит от величины площади соприкосновения заражённой ткани с кожей», - отметил Углев.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».