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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о мерах безопасности в парламенте в связи с коронавирусом. Об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос относительно выявления коронавируса у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и дополнительных мер безопасности для депутатов в связи с началом очередной сессии парламента, передает УНИАН.

«Проходят регулярно мероприятия, связанные с улучшением эпидемиологической ситуации: дезинфекция в зале, в кулуарах. Здесь, где вы (журналисты. – Ред.) работаете. Масочный режим плюс дезинфекторы, которые также есть по Верховной Раде Украины», - рассказал спикер.

Он также отметил, что, скорее всего, парламент будет продолжать свой режим работы в формате проведения заседаний с 10:00 до 15:00, потому что «так потом легче приводить эпидемиологическую ситуацию в Раде к норме».

«Также, если люди болеют, мы проводим эпидемиологические исследования и расследования так называемые. Чтобы выявить тех, кто контактировал, у кого может быть также заболевание. Насколько показывает практика, это достаточно эффективно работает», - сказал Разумков.

В то же время проведение всеобщего тестирования он не считает эффективной и правильной идеей.

Напомним, 23 августа Сорока сообщила, что Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.

25 августа Разумков сообщил, что в настоящее время известно о двух больных COVID-19 народных депутатах.
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