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Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова в настоящее время известно о двух больных COVID-19 народных депутатах.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга. Разумков заявил: «Это также не является секретом, что болеют и народные депутаты. По состоянию на сегодня также есть заболевшие коронавирусом».

На уточнение, сколько народных депутатов сейчас болеют COVID-19, Разумков ответил: «Я не буду сейчас переходить на фамилии. Насколько мне известно, два».

Напомним, 23 августа Сорока сообщила, что Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.
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