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Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, находящимся в тяжелом состоянии из-за отравления, приземлился в Берлине, свидетельствуют данные системы мониторинга полетов Flightradar.

Соответствующую информацию также подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Борт с политиком вылетел из аэропорта Омска в Германию утром 22 августа. Ожидается, что Навальный пройдет лечение в клинике Шарите в немецкой столице.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.  
ForUm

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