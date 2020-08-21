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Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, как они с семилетним сыном Кириллом переболели COVID-19. Об этом она написала в Instagram.

«Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест раз в неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели, и у нас есть антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем», - отметила она.

«Когда я была «на пике» болезни (было три неприятных дня, когда я чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что у моего семилетнего Кирилла также положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее», – подчеркнула она.

Она призналась, что было нелегко, добавив, что больше беспокоилась не за себя, а за близких. «Сильно переживала за здоровье людей, с которыми контактировала накануне», – написала Зеленская.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был  обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Ее выписали в начале июля.
ForUm

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