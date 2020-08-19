Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обнародовала видеообращение на английском языке, в котором призвала европейских лидеров не признавать выборы в стране.

Она подчеркнула, что выборы 9 августа в Беларуси не были честными и прозрачными, а протесты в стране продолжаются вторую неделю.

«Люди, которые вышли защищать свои голоса на улицах городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишенные свободы, подвергались пыткам со стороны режима, который цепляется за власть», - заявила Тихановская.

Она напомнила, что создала координационный совет, который должен способствовать мирной передачи власти.

«Уважаемые европейские лидеры, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю вас уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», - сказала Тихановская.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.