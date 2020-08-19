также в разделеМир
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии 10
Трамп отменил торговые переговоры с Китаем 11
В Мали военные захватили президента и заставили его уйти в отставку 15
Суд в РФ счел законным принудительное лечение шамана, который хотел «изгнать Путина» 10
В КНДР запретили держать домашних собак 31
Белорусская оппозиция объяснила, почему пересчитать голоса невозможно 47
Директора музея в Беларуси, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым 40
Ученые: Смертность от COVID-19 в Европе упала из-за новой мутации коронавируса 24
ЕС подготовит новые санкции против Беларуси 11
Турция создаст военно-морскую базу в Ливии 9
МВД Беларуси сообщило о гибели еще одного протестующего 23
В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии коронавируса 59
Сейм Литвы не признал результаты выборов в Беларуси 13
Тихановская выступила с обращением к белорусам 32
В Норвегии задержали российского шпиона 13
Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси 31
У Тихановской заявили, что она вернется в Беларусь 31
В ООН призвали власти Беларуси к диалогу с протестующими 11

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обнародовала видеообращение на английском языке, в котором призвала европейских лидеров не признавать выборы в стране.

Она подчеркнула, что выборы 9 августа в Беларуси не были честными и прозрачными, а протесты в стране продолжаются вторую неделю.

«Люди, которые вышли защищать свои голоса на улицах городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишенные свободы, подвергались пыткам со стороны режима, который цепляется за власть», - заявила Тихановская.

Она напомнила, что создала координационный совет, который должен способствовать мирной передачи власти.

«Уважаемые европейские лидеры, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю вас уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», - сказала Тихановская.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги