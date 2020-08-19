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 Самолет Национальной гвардии доставит в ливанскую столицу Бейрута около пяти тонн гуманитарного груза. Медикаменты и продукты питания будут сопровождать нацгвардийци и спасатели, сообщила пресс-служба МВД.

Председатель ГосЧС Николай Чечеткин отметил, что украинские спасатели были готовы отправиться на помощь в ликвидации последствий завала сразу, но ливанская сторона определила, что для них более необходимы продукты питания.

«Из резервного фонда госбюджета было выделено 8,450 млн гривен. Масса груза составляет пять тонн. Я хочу выразить слова поддержки ливанскому народу и пожелания как можно быстрее справиться с этой ситуацией», - отметил Чечеткин.

Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за неравнодушие.

 

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

В результате трагедии погибло около 200 человек, а несколько тысяч получили ранения.
ForUm

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