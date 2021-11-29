В Управлении государственной охраны Украины опровергли информацию о якобы увольнении со своих рядов сотрудников, которые не сбили летающий над Гутой дрон.

«Недавно журналист интернет-издания «Украинская правда» Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную «инсайдерскую» информацию, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон. Вынуждены вновь разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих», - говорится на странице УГО.

Там сообщили, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

«Обращаемся к Михаилу: наша пресс-служба не кусается, поэтому Вы всегда можете обратиться в Управление с официальным запросом, чтобы как настоящий журналист-расследователь предоставить обществу полную, правдивую и проверенную информацию», - заявили в УГО, добавив, что намерены обратиться в суд по этому поводу.

Напомним, во время пресс-марафона Зеленский признал, что отдыхал вечером 21 ноября в горах, однако день рождения Ермака не праздновали. А 22 ноября вернулись в Киев.

Он фактически подтвердил все маршруты и перелеты государственной авиации из расследования.

«Был ли я в Синегоре? Да. Праздновал ли я? Нет. Я там был с Ермаком. То, что вы делаете по мне, это неправильно. Цыган не вызывал, медведей не вызывал. И с Ермаком без бутербродов я полетел в Гуту», – сказал Зеленский.

У него была продолжительная перепалка с журналистом Михаилом Ткачем. Он обвинил журналистов в панибратстве.

Ранее в Офисе президента отрицают использование вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перевозки гостей на юбилей главы ОП Андрея Ермака, о чем говорится в материалах Украинской правды.