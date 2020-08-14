Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в совместном заявлении выдвинули требования белорусскому президенту Александру Лукашенко, выполнение которых позволит избежать международной изоляции.

Заявление размещено на сайтах президентов четырех стран, сообщает Европейская правда.

«Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как региональные соседи Беларуси, члены НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной», - сказано в обращении.

Поэтому они призвали Лукашенко выполнить три пункта:

- деэскалация ситуации и немедленное прекращение применения силы против белорусского народа;

- срочно освободить всех задержанных участников протеста, прекратить дальнейшие преследования;

- немедленно начать диалог с белорусским народом, организовав круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества.

«Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно... Это стало бы соответствующим шагом к началу настоящего национального диалога. Мы твердо верим, что диалог - это всегда лучший путь для продвижения социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны», - говорится в заявлении.

По словам президентов, если белорусские власти выполнят эти требования, двери для сотрудничества с международным сообществом останутся открытыми.

«Изоляция – это не путь к процветанию и развитию любой нации. Мы готовы предложить свои посреднические усилия для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета вашей страны», - отмечается в заявлении.

Стоит отметить, что эти требования содержатся в плане с трех пунктов для урегулирования ситуации в Беларуси, который накануне обнародовал президент Литвы Гитанас Науседа.

Европейский Союз сейчас готовит санкции в связи с событиями в Беларуси и, скорее всего, введет их в конце августа, заявляют источники в ЕС.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.