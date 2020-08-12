Новый руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не стал комментировать публикации СМИ о спецоперации в Крыму в августе 2016 года, с которой связывали покушение на него в 2019 году в Киеве.

«Без комментариев», - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Буданов отметил, что работа в разведывательном сообществе не предполагает излишнюю открытость, но сообщил, что является коренным киевлянином, учился в Одесском институте Сухопутных войск, потом служил в спецназе ГУР МОУ.

С 2018 по 2020 год находился на специальной работе, а с середины 2020 перешел на работу заместителя директора департамента в Службу внешней разведки Украины.

По словам Буданова, начиная с весны 2014 года, он принимал участие в боевых действиях против внутренних и внешних агрессоров, имеет несколько ранений, одно из которых тяжелое.

В ноябре 2018 года на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о том, что офицеры украинской военной разведки Максим Шаповал, Александр Громов и Кирилл Буданов причастны к спецоперации 7-8 августа 2016 года в районе Армянска в оккупированном Крыму, где украинские офицеры якобы готовили диверсии. РоссСМИ сообщали, что во время задержания «украинских диверсантов», погиб сотрудник ФСБ.

Максима Шаповала подорвали в июне 2017-го радиоуправляемой миной. СМИ сообщали, что так же планировали убить и Буданова.

4 апреля 2019 на парковке по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль принадлежал сотруднику военной разведки. В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, но он выжил.

Позже Главная военная прокуратура ГПУ засекретила информацию о расследовании покушения.

Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вместо Василия Бурбы.