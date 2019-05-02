Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры засекретила информацию о расследовании покушения российских диверсантов на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова в Киеве.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос Українських Новин.

Военная прокуратура отказалась ответить, на каком основании из Единого реестра судебных решений были удалены ранее опубликованные определения судов по указанному уголовному производству.

Также прокуратура отказалась ответить, сообщено ли о подозрении сотрудникам Национальной полиции или налоговой милиции Государственной фискальной службы в рамках расследования данного дела.

Отмечается, что не получено письменное разрешение следователя или прокурора на разглашение данных досудебного расследования.

«...запрашиваемая Вами информация является сведениями досудебного расследования и в соответствии с требованиями ст. 222 УПК и ст. 6, 8 Закона Украины «О доступе к публичной информации» является информацией с ограниченным доступом и не подлежит разглашению», - сказано в ответе Генпрокуратуры.

Также отмечается, что обнародование информации о мерах безопасности, которые приняты в отношении фигурантов дела в рамках уголовного производства, может повлечь дисциплинарную или уголовную ответственность.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Он арестован и находится в больнице.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Информацию о передвижении автомобиля Буданова диверсантам передал сотрудник налоговой полиции.