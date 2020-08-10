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На Львовщине контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки нашей соотечественницы представителями спецслужб РФ.

По данным пресс-центра ведомства, львовянка во время посещения своих родных в  оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее отправили в так называемое «МГБ ДНР», где от нее требовали согласия на конфиденциальное сотрудничество в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы.

По замыслу кураторов, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов нашей страны, которые приезжают на территорию Донецкой области.

По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила управлению СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытки вербовки.

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
ForUm

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