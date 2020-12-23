Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб РФ из числа военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, который был завербован ФСБ РФ во время посещения временно оккупированной территории АР Крым по семейным делам, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что военнослужащий ВСУ при пересечении пункта пропуска с ВОТ АРК был завербован представителями российских спецслужб путем шантажа и психологического давления.

Так, сотрудник вражеской спецслужбы отработал украинскому военнослужащему задачи по сбору информации военного характера и общественно-политической обстановки в южном регионе Украины.

Учитывая тот факт, что после возвращения на контролируемую государством территорию военнослужащий ВСУ добровольно сообщил обо всех обстоятельствах своей вербовки и отказался от выполнения заданий вражеских спецслужб, Приморский районный суд Одессы признал его виновным в приготовлении к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену.

Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.