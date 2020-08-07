Харьков оказался в красной карантинной зоне, свидетельствует обновленная карта Центра общественного здоровья Минздрава.

Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 7 августа рассматривала 4 эпидемические показатели каждого региона за последнюю неделю.

Также в красную зону попал Костопольский район Ривненской области.

В то же время Тернополь переместился из красной зоны эпидемической опасности в зеленую, а Луцк стал ораенжевым.

Кицманский район Черновицкой области за неделю не улучшил показатели - и остается в красной зоне по уровню эпидемической опасности.

Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Тернопольский городской совет также принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».