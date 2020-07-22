Начиная с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины и Беларуси возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом.

Об этом говорится в решении правительства Черногории, сообщает Европейская правда.

Без ограничений в Черногорию могут въезжать жители стран «зеленого списка», жители стран «желтого списка» или те, кто находился в них в течение последних 15 дней, могут попасть в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста давностью до 720 часов.

«Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма», - говорится в сообщении.

При этом украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах «зеленого» или «желтого» списков.

Как отмечает Балканский обозреватель, для украинских туристов, которые направляются в Черногорию, предусмотрены новые правила.

Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру, имеющему повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

После прибытия пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажиру, что он обязан соблюдать указанные меры.

В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, посещающих туристы.

Все туристы во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать все меры и рекомендации института общественного здоровья.

Как сообщалось, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.