Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса, сообщает Интерфакс.
Наравне с Россией в пересмотренный «зеленый список» внесен Азербайджан.
Директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма.
Отметим, что Черногория открыла границы для граждан Украины в конце июня, но оставила ряд ограничений.
Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону.
«Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий», - отметил он в Facebook.
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