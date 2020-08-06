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В Конституционный суд поступило представление 47 народных депутатов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Текст представления, которое направили народные депутаты Григорий Мамка и Олег Волошин ( «Оппозиционная платформа - За жизнь»), обнародован на сайте суда, сообщает Укринформ.

Народные депутаты, в частности, отмечают, что ст. 368-5 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, не соответствует статьям 1, части второй статьи 3, частям первой, второй статьи 8 Конституции.

В частности, инициаторы представления апеллируют к решению КС от 26 февраля 2019 года, которым было признано неконституционной ст. 368-2 УК, которая также предусматривала уголовную ответственность за незаконное обогащение.

По мнению авторов представления, к уголовной ответственности может быть привлечено должностное лицо, «которое хотя и приобрело в собственность активы, стоимость которых на более чем шесть с половиной тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, однако приобретение таких активов произошло исключительно за счет законных доходов членов его семьи».

Парламентарии указывают, что «использование в диспозиции части первой статьи 368-5 УК такой юридической конструкции, как «превышает его законные доходы», порождает правовую неопределенность, поскольку невозможно однозначно определить, за какой именно период необходимо будет считать доходы соответствующего лица для установления в его деяниях состава преступления в виде незаконного обогащения.

Авторы представления считают, что возложение на должностное лицо обязанности доказать свою непричастность к активам другого лица противоречит конституционным предписаниям частей первой, второй статьи 62 Конституции, согласно которым лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда. Нардепы указывают, что «никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления».

В представлении говорится, что статья 368-5 УК позволяет распространить свое действие на деяния, совершенные до вступления в силу, а потому не соответствует статье 58 Конституции.

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.

Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Верховная Рада приняла законопроект 31 октября  2019 года 259 голосами народных депутатов. 27 ноября документ был опубликован в официальной прессе.
ForUm

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