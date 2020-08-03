Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно была закрыта в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

После получения указанного решения железнодорожники провели технологические работы по закрытию продажи билетов. Так, по состоянию на 1 августа билеты уже не продавались к станциям Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением.

Ограничение действует для поездов: №41/42 Днипро-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев -Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, предложена компенсация полной стоимости билетов.

Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.

Напомним, ранее власти Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на отнесение к «красной зоне».