также в разделеОбщество
Аваков наградил полицейских, участвовавших в задержании «полтавского террориста»
Власти Чечни хотят построить детский лагерь в оккупированной Алуште 6
В Украине хотят повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта 10
В Минздраве пояснили, как украинцы смогут попасть в «красную зону» 12
Минобороны отреагировало на угрозы РФ поставлять оружие на Донбасс 34
ОГА: Луцк попал в «красную зону» карантина по ошибке 23
Рекорд: На пшеничном поле под Киевом появилась фигура огромной бутылки 31
Сын бывшего владельца «Мотор Сичи» купил остров в Италии 23
СМИ уличили Минобороны в срыве закупки боеприпасов и техники по Гособоронзаказу. Документ 20
Нефедову предложили должность в Агентстве по Зоне отчуждения 12
Ученые: Украинцы приобретут коллективный иммунитет от COVID-19 через год 32
Патрульный, подстреливший пассажира авто, пойдет под суд 38
В МВД назвали имя «киевского» террориста 34
В Тернополе отменили решение об отнесении города к «красной зоне» 18
Луцк отказался вводить жесткий карантин 25
В порту «Южный» задержали рекордные 56,4 кг кокаина 64
Дубинский начал грязную пиар-кампанию против Верещук и всей партии «Слуга народа» 59
НАБУ подозревает 6 человек в нанесении 196 млн убытков на добыче газа 19

Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно была закрыта в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

После получения указанного решения железнодорожники провели технологические работы по закрытию продажи билетов. Так, по состоянию на 1 августа билеты уже не продавались к станциям Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением.

Ограничение действует для поездов: №41/42 Днипро-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев -Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, предложена компенсация полной стоимости билетов.

Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.

Напомним, ранее власти Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на отнесение к «красной зоне».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3061 грн.
14
Теги