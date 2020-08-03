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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, принимавшим участие в спецоперации по задержанию и обезвреживанию «полтавского террориста» Романа Скрипника.

«Вручил наградное оружие четырем полицейским Полтавской области, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника в Полтавской области. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!» - написал он в Twitter.

 

 

Напомним, 23 июля в Полтаве Скрипник, которого подозревали в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Позже он отпустил заложника и вскоре правоохранители обнаружили брошенную машину.

С тех пор беглеца искали около полутысячи правоохранителей.

В ночь на 1 августа Скрипника убили.
ForUm

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