В Полтавской области продолжают поиски вооруженного мужчины, который захватил в заложники полицейского, а потом сбежал в лес.

Об этом сообщает ТСН.

Спецоперация по задержанию 32-летнего Романа Скрипника продолжается уже более суток. Журналистов к месту поисков не допускают, потому что боятся, что они могут невольно выдать местоположение правоохранителей. Над областью поисков всю ночь летали вертолеты, полицейские использовали тепловизоры, квадрокоптері, привлекли кинологов с собаками.

Утром на совещании руководства полиции Полтавской области, представителей Нацгвардии, СБУ и взрывотехнической области решили расширить территорию поиска. Сейчас в операции участвуют около 300 правоохранителей.