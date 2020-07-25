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В Полтавской области продолжают поиски вооруженного мужчины, который захватил в заложники полицейского, а потом сбежал в лес.

Об этом сообщает ТСН.

Спецоперация по задержанию 32-летнего Романа Скрипника продолжается уже более суток. Журналистов к месту поисков не допускают, потому что боятся, что они могут невольно выдать местоположение правоохранителей. Над областью поисков всю ночь летали вертолеты, полицейские использовали тепловизоры, квадрокоптері, привлекли кинологов с собаками.

Утром на совещании руководства полиции Полтавской области, представителей Нацгвардии, СБУ и взрывотехнической области решили расширить территорию поиска. Сейчас в операции участвуют около 300 правоохранителей.
ForUm

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