Об этом сообщил сам глава Минкульта.

«Церковь должна оставаться вне политики. Мне странно слышать заявления, как со стороны бывшего президента Порошенко, так и представителей ПЦУ, что Томос стал предметом расследования ГБР », — написал он.

По его словам, эта информация не соответствует действительности, а ГБР расследует иск почетного патриарха к екс-президенту.

«Автокефалия и Томос — это церковное дело. А иск почетного патриарха к бывшему президенту — дело юридическое и никоим образом не касается статуса ПЦУ ни в государстве, ни в мировом православии », — уточнил он.

18 июня стало известно, что против президента Петра Порошенко возбудили уголовное дело за создание поместной Православной церкви Украины. Первым об этом новом деле рассказал сам Порошенко.