Служба безопасности Украины убеждена, что боевики частной военной компании «Вагнер», которых 29 июля задержали в Республике Беларусь, должны быть экстрадированы в Украину, сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц.

В СБУ напомнили, что белорусские власти обнародовали список из 33 задержанных граждан Российской Федерации. «Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК «Вагнер» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.