За минувшие сутки, 29 июля, зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями РФ вблизи населенного пункта Новолуганское, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался.

Также сообщается, что с начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по назначению.

Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

В течение 27 июля было зафиксировано 3 факта нарушения боевиками режима прекращения огня.

28 июля подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями РФ вблизи населенного пункта Шумы.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.