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В Государственном бюро расследований заявили, что не расследуют вопросы, связанные с получением Томоса об автокефалии Православной церковью Украины.

«Правоохранительными органами Украины не расследуются вопросы, связанные с предоставлением религиозной общине Томоса. Согласно Конституции, государство отделено от церкви, и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания», — сказал и. о. директора ГБР Александр Соколов, передает НВ.

По словам главы ГБР, добровольное создание или объединение религиозных общин — не в сфере компетенции правоохранителей, в отличие от вопросов собственности или насилия.

Напомним, 18 июня стало известно, что против пятого президента Петра Порошенко возбудили уголовное дело якобы за создание поместной Православной церкви Украины. Первым об этом новом деле рассказал сам Порошенко.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко опроверг, что предметом одного из расследований Государственного бюро расследований в отношении Порошенко стал Томос.

 
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