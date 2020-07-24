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Высший совет правосудия просит Офис генпрокурора расследовать факты вмешательства в деятельность членов ВСП, которых вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу судей Окружного административного суда Киева.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ВСП.

Так, 22 июля в Высший совет правосудия поступили сообщения членов ВРП Виктора Грищука, Павла Гречкивского и Олега Прудивуса о вмешательстве в их деятельность.  

Решением от 23 июля ВСП обратился в Офис генерального прокурора с просьбой обеспечить проверку этих сообщений.

Высший совет правосудия исходил из того, что члены ВСП были вызваны в качестве свидетелей в уголовном производстве, в котором судьи Окружного административного суда города Киева являются подозреваемыми, при обстоятельствах, когда органом досудебного расследования в ВСП еще не направлены ходатайства в отношении судей ОАСК. При этом повестки о вызове не содержат исчерпывающей информации, предусмотренной статьей 137 УПК Украины.

«Учитывая определенные Конституцией Украины и Законом Украины «О Высшем совете правосудия» полномочия Высшего совета правосудия вызов членов совета на допрос   способом, не предусмотренным УПК Украины, нарушает гарантии независимости членов ВСП и содержит признаки вмешательства в деятельность членов ВСП и создание искусственных препятствий в их работе», - заявили в совете.

Напомним, ранее Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.
ForUm

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