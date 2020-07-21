Террорист, захвативший автобус с заложниками в Луцке, отказался общаться с женой, приехавшей из города Дубно Ривненской области.

Об этом сообщает местное издание «Вісник».

На просьбу пообщаться злоумышленник отказал ей в грубой форме.

Также известно, что правоохранители не пропустили мужчину, который пытался приблизиться к месту инцидента. Он кричал: «Не трогайте меня, там моя жена».

Его отвели в помещение, где с ним общается психолог Елена Зверева.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.

Позже выяснилось, что его зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

В интернете за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.