В типографии «ВолиньПолиграф», которая опубликовала книгу Максима Кривоша (псевдоним «Максим Плохой»), рассказали, что не нашли в ней ничего запрещенного, а автор хотел через книгу рассказать родственникам о пребывании в тюрьме.

Об этом рассказала директор типографии Жанна в комментарии Громадське.

«Он к нам звонил со Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему со Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил 10 типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого», - рассказывает она.

Директор говорит, что Максим рассказывал, как сидел 8 лет в тюрьме, говорил довольно сдержанно.

«Бумага, знаете, все стерпит. Он был такой огромный, крупный, от него веяло страхом. Почему? Потому что человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать об этом родственникам через книгу», - добавляет директор.

По ее словам, команда типографии сейчас шокирована этой ситуацией: «Лучше бы все было на бумаге, чем то, что он сейчас здесь чудит».

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.

Позже выяснилось, что его зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

В интернете за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Отрывок из этой книги: «Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими... Есть только одно, чего я не могу - не быть преступником. Я могу, потому что решаю все сам и живу по-своему».