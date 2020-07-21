Удерживающий заложников в Луцке разрешил передать воду в автобус. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль», - написал он в Facebook.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.

Позже выяснилось, что его зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

В интернете за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

На Youtube-канале некого пользователя «Максима Плохого» появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех «с днем антисистемы» и добавил «не обманывайте себя, празднуйте правду».