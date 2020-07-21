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Злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал», - сказал Геращенко агентству Интерфакс-Украина.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.

Позже выяснилось, что его зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

В интернете за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

На Youtube-канале некого пользователя «Максима Плохого» появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех «с днем антисистемы» и добавил «не обманывайте себя, празднуйте правду».
ForUm

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