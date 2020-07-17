Правительство Малайзии призвало мир не политизировать судебный процесс по делу о сбитии малайзийского Боинга рейса MH17 в 2014 году в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении министра инфраструктуры Малайзии Ви Ка Сионга, которое было опубликовано на его странице в Facebook, сообщает Укринформ.

«Нельзя позволить, чтобы это расследование и судебное разбирательство прекратились со временем либо под влиянием политического давления со стороны какой-либо стороны или государства», - говорится в заявлении.

По словам Сионга, только тщательный и исчерпывающий юридический процесс привлечения виновных в этом бесчеловечном преступлении к ответственности может почтить память жертв и их ближайших родственников.

Министр также отметил, что Малайзия остается твердой в своих обязательствах добиться компенсаций для семей погибших.

Напомним, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17.

В суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, прокурор Тайс Бергер сообщил, что есть свидетель, который видел «Бук» и запуск ракеты. Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК «Бук», было испытано два типа ракеты - 9М38 и 9M28-M1. Также в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

В связи с распространением коронавируса численность людей, которые могут находиться в суде, ограничена. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации за ее причастность к сбиванию самолета MH17 в 2014 году.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.