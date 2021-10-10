также в разделеМир
Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 12
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП 47
Президент Чехии Земан попал в больницу 141
В России назвали возможную. причину крушения самолета 17
Канцлер Австрии Курц объявил о своей отставке 13
Берлин расследует роль Лукашенко в наплыве нелегалов 12
В Болгарии арестовали российского ученого 19
В Боливии разбился самолет с сотрудниками Минздрава 186
Опубликовано видео с места авиакатастрофы в России 40
После обвала дома в Батуми число жертв возросло до восьми 14
В России ежедневно новый антирекорд по число умерших от коронавируса 32
ООН впервые признала право человека на чистую окружающую среду 11
Полиция назвала причины обрушение дома в Батуми 31
Китай заявил о планах по «воссоединению» с Тайванем 22
Беларусь вводит масочный режим 16
Макрон: Франция не намерена оставаться в Мали 15
Нуланд проведет переговоры в Москве 212
США начнут принимать вакцинированных туристов 16

Малайзия в понедельник, 11 октября, откроет свои границы для путешествий между штатами и за границу. На такой шаг пошли после того, как от коронавируса вакцинировали 90% взрослого населения.

Об этом сообщает Reuters.

Как объявил премьер-министр страны Исмаил Сабри Яакоб, правительство разрешило вакцинированным малайзийцам выезжать за границу без обращения за получением разрешения.

Он добавил, что правительство готовится к фазе COVID-19, когда больше не будет жестких ограничений, даже если количество случаев будет расти.

«Мы должны приучать себя жить с COVID-19, потому что COVID-19 не может быть полностью уничтожен», - пояснил глава правительства.

По состоянию на субботу, из 32-миллионного населения Малайзии почти 65%, в том числе дети от 12 до 17 лет, были полностью вакцинированы от коронавируса. Всего в стране подтвердили уже 2,3 млн случаев заражения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
10
Теги