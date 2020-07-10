Сегодня, 10 июля, лицу, которое пыталась оказать 800 тыс. долл. США неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины, сообщили о подозрении, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст. 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») УК Украины.

Как выяснило следствие, подозреваемый планировал предоставить председателю Фонда госимущества неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долл. США, из которых:

200 тыс. долл. США - за пролонгацию действия договора между частным предприятием и одним из акционерных обществ с долей государственной собственности, находящегося в ведении ФГИУ;

500 тыс. долл. США - за назначение на должность председателя правления того же акционерного общества;

100 тыс. долл. США - за назначение на должность председателя правления еще одного акционерного общества с долей государственной собственности, находящегося в ведении ФГИУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2020 года.

Напомним, 9 июля Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили лицо, которое пыталось дать главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко взятку в размере 800 тысяч долларов.

Это уже вторая попытка подкупа председателя ФГИУ.

30 января детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП разоблачили «на горячем» трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю ФГИ 5 млн долл. неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.