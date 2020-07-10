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Четыре новых уголовных производства против пятого президента Петра Порошенко зарегистрированы по заявлениям олигарха, бывшего владельца Привабанка Игоря Коломойского. Об этом на брифинге заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

Он отметил, что после заседания Печерского суда, оставившего без удовлетворения ходатайство Офиса генпрокурора, Ирина Венедиктова опубликовала очередной «видосик». «Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования. В тот же вечер генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, поступающих как будто со всей Украины», - отметил Головань.

«В тот же вечер по заявлению «обычного» человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и обычно его заявления касаются Приватбанка», - сообщил адвокат Порошенко.

Головань отметил, что и в этом случае речь идет о заведомо ложных обвинениях.

«Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная - получается, что наносили вред Приватбанку, разглашая его тайну, то есть сообщая о Приватбанке правдивые сведения. Получается, что наносили ущерб тогдашним акционерам Приватбанка», - отмечает Головань.

«Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого президента Украины. И я думаю, всем понятно, что перспектива этих очередных уголовных производств такая же, как была 8 июля в Печерском суде история с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая», - убежден Головань.

Напомним, 8 июля прокуроры отказались от меры пресечения Порошенко. Представители обвинения объявили о завершении расследования дела о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки, в связи с чем избрание меры пресечения уже не актуально.

Начальник третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что 80% уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, не имеют судебных перспектив.
ForUm

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