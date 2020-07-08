Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел в Печерский районный суд Киева, где продолжится избрание ему меры пресечения в рамках дела о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Как передает УНИАН, у суда, как и в предыдущие разы, Порошенко встречали его сторонники - несколько сотен человек. Выступая перед ними, Порошенко заявил, что вчера ночью суд продлил срок досудебного следствия по делу Семочко еще на три месяца, несмотря на то, что судебное следствие длится уже год. Он назвал такие действия незаконными.

По словам Порошенко, настоящей целью избрания ему меры пресечения в виде личного обязательства является запрет заграничных поездок. Выступив перед людьми на митинге, Порошенко пошел на заседание суда.



Напомним, Печерский районный суд Киева перенес на 8 июля заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогда президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Прокуратура просит суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.