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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГосЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

7 июля в ГосЧС сообщили, что в результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

В то же время утром 8 июля в ГосЧС заявили, что подтверждена гибель 4 граждан.

 
ForUm

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