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Министерство обороны Эстонии сегодня отправило в Украину 2 тыс. 400 пистолетов Макарова для укрепления оборонного потенциала Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны Эстонии, передает УНИАН.

Министр обороны Юри Луйк заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены. «Благодаря этому грузу мы поддерживаем нашего союзника, который находится в состоянии войны уже в течение шести лет», - заявил Луйк.

Он отметил, что, кроме политической поддержки и помощи в целях развития, важно обеспечивать реальную поддержку независимого оборонного потенциала Украины. «В дополнение к передаче оружия, Эстония поддерживает Украину путем проведения учений специальных сил и в сфере военной медицины, делится опытом в сфере территориальной и киберобороны», - заявил министр обороны.

Как отметил представитель Минобороны Эстонии Ристо Партел, Вооруженные силы Эстонии начали использовать оружие с калибрами в соответствии со стандартами НАТО. Поэтому военные Эстонии передают пистолеты Макарова Украине. Пистолеты направляются по запросу Украины и будут переданы украинским Вооруженным силам. Транспортные расходы в размере почти 7 тыс. евро Эстония возьмет на себя.


 
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