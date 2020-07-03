В Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» закончилось десятое судебное заседание по делу МН17. Следующее назначено на 31 августа 2020, на 10:00 по местному времени.

Об этом сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс, сообщает Укринформ.

«Слушания по делу о Гиркине, Дубинском, Харченко и Пулатове отложены до 31 августа», - сказал Стейнгаюс.

Он также отметил, что суд объявит решения, касающиеся обращений, сделанных прокуратурой, защитой подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова и адвокатами родственников погибших рейса МН17.

Суд отложил решение по запросам стороны защиты Пулатова до поступления и рассмотрения всех запросов. Весь перечень запросов, относительно которых было отказано, будет опубликован в решении суда.

В то же время суд все-таки объявил решения относительно некоторых запросов адвокатов Пулатова. В частности, было отказано по предоставлению копий определенных материалов дела, а также отказано в допросе свидетеля, о котором ходатайствовала сторона защиты Пулатова. По мнению адвокатов, этот свидетель мог дать показания относительно обстоятельств смерти украинского пилота Владислава Волошина, который, по одной из альтернативных версий катастрофы якобы мог быть причастен к трагедии МН17.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что запрос о смерти Волошина, отклонен «ввиду его спекулятивного характера».

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.