Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не намерен претендовать на должность председателя Нацбанка. Об этом он сказал в комментарии журналистам в пятницу, 3 июля, сообщает Укринформ.

«Я не согласился бы (возглавить НБУ. - Ред.), ибо знаю закон о Национальном банке и знаю те требования, которые есть к председателю Национального банка, и знаю, что я не соответствую этим требованиям. Хотя бы образование возьмем - у меня юридическое образование, я доктор права, а не финансов либо экономики», - отметил Гетманцев.

Он также подтвердил, что накануне в Офисе президента состоялась встреча, на которой обсуждались требования к кандидатам на должность председателя НБУ.

«Мы не просто обсуждали кандидатуру, мы слушали людей, слушали банковский сектор, слушали представителей государственных банков. Мы обсуждали требования к кандидатам на должность председателя Национального банка», - рассказал Гетманцев.

В то же время он не стал называть фамилии возможных кандидатов на должность председателя Нацбанка, чтобы «не навредить процессу».

«Кандидатуры есть у Президента, он обсуждает, он проводит консультации. С бизнесом банковским он вчера говорил о, собственно, требованиях к этому человеку. Это требования к репутации обязательно, это требования к профессии - это должен быть банкир. И это требования к порядочности человека. То есть, человек должен быть на самом деле нацелен на результат и исходить с интересов государства, а не из собственных интересов. Это уже вопрос, который решается при общении», - отметил председатель комитета.

Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.