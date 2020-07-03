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Независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом в четверг, 2 июля, заявил представитель Еврокомиссии, сообщает DW.

«Переговоры о конкретных политических мерах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинских властей независимости Центрального банка», - заявили в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ.

Евросоюз выделяет макрофинансовую помощи тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом.

«Еврокомиссия будет ждать на результаты оценки ситуации со стороны МВФ», - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.    

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.
ForUm

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