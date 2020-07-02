Европейский Союз прокомментировал объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыва независимости Нацбанка. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, сообщает «Европейская правда».

«Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне вероятного политического давления посылает тревожный сигнал», - заявил пресс-секретарь.

«Банк должен сохранять способность выполнять свою роль независимо. Подрыв этого важного института ставит под угрозу надежность и поддержку программы реформ в Украине», - добавляется в заявлении.

В ЕС подчеркивают, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в проведении крайне необходимых реформ, но рассчитывают на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств.

Спикер подчеркнул, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, и как и раньше, имеет решающее значение для будущего успеха страны.

«В последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращения активов, утраченных в случаях банковского мошенничества», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы НБУ подать в отставку.