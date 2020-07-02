Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук прокомментировала информацию СМИ о вероятных кандидатах на должность председателя Национального банка Украины вместо Якова Смолия, который написал заявление об увольнении. Как передает УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, какие вероятные кандидатуры на место Смолия, и вроде бы кто-то видит на этом посту председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутата от «Слуги народа» Данила Гетманцева, Кравчук отметила, что пока рано говорить о конкретных фамилиях.

«Относительно Гетманцева - у него один из самых активных комитетов этой Рады. Я думаю, что было бы плохо его потерять, такого профессионального председателя комитета. Конечно, если он сам так пожелает ... Но я не слышала о таком его желании», - сказала депутат. Вместе с тем Кравчук назвал слухами информацию некоторых СМИ о возможном выдвижении на должность председателя НБУ кандидатуры бывшего премьер-министр Арсения Яценюка.

«Вопрос о Яценюке - это ничто иное, чем слухи. И вряд ли будут голоса у монобольшенства за назначение Яценюка. Хотя, конечно, он один из предшественников - он возглавлял Нацбанк - квалификационно этому отвечает, но политически - нет», - сказала она.

Кроме того, Кравчук не считает вероятной кандидатуру экс-министра развития экономики Украины Тимофея Милована. В то же время, на вопрос в отношении руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, она отметила, что выдвижение этой кандидатуры на должность председателя Нацбанка является «вероятным».

«Фамилия Кирилла Шевченко из «Укргазбанка» звучала среди кандидатур. Но, опять же, должны быть официальные представления, официальные сигналы, а не просто переписки во внутрипартийном чате», - сказала она.

Кравчук также подчеркнула необходимость заслушать информацию Смолия перед тем, как он уйдет в отставку.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия.

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