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Новый глава Национального банка должен быть не слишком консервативным, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, сообщает «Экономическая правда».

«С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным… Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, над доступом экономики к кредитным ресурсам», - сказал министр.

Он отметил, что для роста экономики на 7-8% ВВП, необходимо кредитование в 320-400 млрд грн ежегодно. Тогда как в минувшем году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд грн.

«Если НБУ будет следовать политике увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создании условия для усиления положительного эффекта от этого. И переломим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. До этого времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитование», - пояснил Петрашко.

Как сообщал ForUm, 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.
ForUm

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