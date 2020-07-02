Новым главой Национального банка Украины может стать экс-министр экономики Тимофей Милованов. Также эту должность может занять экс-глава правления «Райффайзен банка Аваль» Владимир Лавренчук. Об этом во время видеоконференции заявил генеральный директор Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала, комментируя информацию о возможных кандидатах на пост нового руководителя НБУ (в СМИ появилась информация, что, помимо Милованова и Лавренчука, на должность претендует также действующий глава «Укргазбанка» Кирилл Шевченко), сообщает УНИАН.



«Я знаю Милованова, Лавренчука. У них на рынке очень хорошая репутация. Если назначить их, то думаю, что это было бы хорошо… Эти фамилии инвесторам понятны, и они будут проводить консервативную монетарную политику, которая необходима, чтобы держать в первую очередь низкую инфляцию, держать процентные ставки», - сказал он.

При этом Фиала отметил, что сама отставка Якова Смолия дает негативный сигнал рынку. «Единственное, что даже при такой замене все равно остается негативный осадок, что вновь назначенный председатель правления, который назначается на 7 лет и должен быть независимым, есть прецедент, что по звонку с Банковой его могут заставить уйти в отставку, если Банковой не будет нравиться что-то в независимой политике Нацбанка», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы НБУ подать в отставку.