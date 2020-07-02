Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару - на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,66 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 66 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,22/27,25 грн/долл., к евро – 30,69/30,72 грн/евро, сообщает УНИАН.



Национальный банк Украины на четверг, 2 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня после двух дней укрепления ослабла к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.



Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы НБУ подать в отставку.