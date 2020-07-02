также в разделеЭкономика
Министр финансов: Отставка главы НБУ не повлияет на курс гривни 7
Гетманцев: Кандидата на должность главы НБУ пока нет 11
В МВФ прокомментировали отставку Смолия 83
Украина отменила выпуск еврооблигаций после отставки Смолия 21
Члены правления НБУ поддерживают Смолия, но продолжат работать 17
Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления 55
За прошлый год госпредприятия принесли 170 миллиардов убытка 34
НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финуслуг 16
Баланс внешней торговли Украины вышел в «плюс» на $305 миллионов 14
Кабмин утвердил повышение минимальной зарплаты 33
Запуск рынка газа для населения снова отложили 29
Остаток средств на едином счете Госказначейства достиг рекордного показателя 37
Нафтогаз перечислил в бюджет рекордную сумму дивидендов 19
Долги по зарплате в Украине увеличились до 3 миллиардов 20
Саакашвили: Зеленский поддерживает внедрение налога на выведенный капитал 17
РФ резко увеличила транзит газа через Украину 31
Укрзализныця переводит сотрудников на сокращенную рабочую неделю 19
Украина обновила рекорд экспорта зерновых 35

Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару - на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,66 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 66 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,22/27,25 грн/долл., к евро – 30,69/30,72 грн/евро, сообщает УНИАН.

Национальный банк Украины на четверг, 2 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня после двух дней укрепления ослабла к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.    

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы НБУ подать в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
4924 грн.
0
Теги