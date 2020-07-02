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Штраф за неношение маски в общественных местах для физического лица может составлять до 255 грн, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«Правительство на заседании 1 июля поддержало проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий установление штрафов за несоблюдение масочного режима. В частности, согласно документу, штраф за такие нарушения для физических лиц составит 170-255 грн, для юридических лиц (заведений питания, спортивных, торговых учреждений и т.д.) - от 3400 до 5100 грн», - сказал он.

Законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады. Министр надеется на поддержку документа народными депутатами.

Также Степанов выразил надежду, что народные депутаты поддержат инициативу Кабмина, и напомнил гражданам о необходимости соблюдать простые правила - носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.

По состоянию на 2 июня в Украине подтверждено 45887 случаев COVID-19, за последние сутки – 889.

Кабинет министров предложил усилить административную ответственность владельцев общественных учреждений и организаций, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.
ForUm

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