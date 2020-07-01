также в разделеОбщество
Уже пять стран открыли границы для украинских туристов 12
Грымчак подал в ЕСПЧ иск против Украины 13
Кабмин готовится ко второй волне коронавируса 15
Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина 15
ВСУ усилили боеготовность на крымском направлении 24
Польша возобновила авиасообщение с Украиной 41
Черное море «зацвело», украинцам советуют не купаться 39
Из-за карантина порог сдачи ВНО планируют снизить 16
В Украине сокращается число новых случаев COVID-19 72
В Минздраве допускают закрытие одесских курортов из-за коронавируса 24
Суд оправдал подозреваемых в нападении на Мустафу Найема 24
В Украине ужесточили ответственность для пьяных водителей 63
30 июня. Картина дня 30
В Кривом Роге на сессии горсовета умер глава департамента мэрии 22
На Львовщине продлили карантин 22
Зарплату медикам обещают повысить с сентября 16
В ОП рассказали о состоянии здоровья супруги Зеленского 37
На ВНО по украинскому языку и литературе пришли 275 тысяч выпускников 20

Кабинет министров предлагает усилить административную ответственность владельцев общественных учреждений и организаций, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.

Соответствующее решение принято на заседании 1 июля, передает Украинская правда.

Кабмин предлагает Верховной Раде проект закона о штрафах и для физических, и для юридических лиц.

Члены правительства единогласно поддержали предложение, которое озвучил министр юстиции Денис Малюська.

«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок. Устанавливаем ответственность за это соответственно в Кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», - сказал он.

По словам министра, штрафы большие.

«Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан»,- сказал Малюська.

В последние две недели статистика показывала постоянное увеличение суточного прироста больных COVID-19 (за исключением выходных дней). Также выросло количество людей, которых госпитализируют с тяжелым течением болезни, и количество больных пневмонией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

77
Теги