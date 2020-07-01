Кабинет министров предлагает усилить административную ответственность владельцев общественных учреждений и организаций, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.

Соответствующее решение принято на заседании 1 июля, передает Украинская правда.

Кабмин предлагает Верховной Раде проект закона о штрафах и для физических, и для юридических лиц.

Члены правительства единогласно поддержали предложение, которое озвучил министр юстиции Денис Малюська.

«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок. Устанавливаем ответственность за это соответственно в Кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», - сказал он.

По словам министра, штрафы большие.

«Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан»,- сказал Малюська.

В последние две недели статистика показывала постоянное увеличение суточного прироста больных COVID-19 (за исключением выходных дней). Также выросло количество людей, которых госпитализируют с тяжелым течением болезни, и количество больных пневмонией.