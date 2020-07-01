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Кабинет Министров Украины согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине. Так, с 1 сентября она возрастет до 5 тысяч гривен.

Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает РБК-Украина.

По ее словам, согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что с 1 января 2020 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тысячи гривен.

«Прежде всего повышение минимальной заработной платы - это повышение уровня жизни наших граждан, особенно работающих людей, которые получают наименьшее доходы и повышения минимальной зарплаты - это борьба с бедностью», - отметила министр.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривен и составляет 4 723 гривни в месяц или 28,31 гривни за час. 

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

 
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