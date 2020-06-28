Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», - отметил глава государства, давая задания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты. Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн.

«Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности», - подчеркнул президент.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривен и составляет 4 723 гривни в месяц или 28,31 гривни за час.