Вырученные за пребывание в камерах повышенного комфорта в СИЗО деньги направили на ремонты бесплатных камер, сообщил министр юстиции Денис Малюська.
«Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями», - написал он в Facebook, опубликовав фотографии «разницы между тем, что было, и что стало».
«На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков», - заверил министр.
Как сообщал ForUm, услугу платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских СИЗО запустили в начале мая.
По состоянию на начало июня в 6 следственных изоляторах появились камеры повышенного комфорта.
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