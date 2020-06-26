Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко пожаловался, что ему «до глубины души обидно слышать насмешки с лимонов».

Он решил рассказать в Facebook, «как все было на самом деле».

«Я просто подошел к врачам и спросил: «Какая нужна помощь?». Меня попросили привезти лимоны и лед. Такой была просьба врачей, даже если здесь она кому-то может показаться странной. И только сейчас нашлось это видео, подтверждающее, что везти лимоны людям, которые только что пережили взрыв, — это не мои выдумки», — написал Тищенко и опубликовал видео.

«Мне до глубины души обидно было видеть эти насмешки над лимонами... В той ситуации хаоса, горя и беды никто не думал, что со стороны это кому-то может выглядеть смешно, надо было действовать и помогать людям», — добавил депутат.

Напомним, претендент на должность мэра столицы Тищенко приехал 21 июня на место взрыва жилого дома в Дарницком районе Киева и раздал его жителям лимоны — чтобы делать лимонад.

В воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.

Основная версия взрыва связана с возможными нарушениями сотрудниками «Киевгаза» технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.